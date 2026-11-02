Вице-премьер Дмитрий Чернышенко стал куратором ИИ и цифровой экономики

УрБК, Москва, 02.11.2026. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать цифровую экономику и искусственный интеллект в кабмине. Перераспределение обязанностей между заместителями председателя правительства утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Дмитрий Чернышенко также уполномочен отвечать за цифровое преобразование государственного управления (за исключением осуществления контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере), цифровое развитие, включая создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, государственную политику в сфере внедрения, развития и применения технологий искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Курирование платформенной экономики передано вице-премьеру Александру Новаку. Ранее эти направления находились в ведении вице-премьера Дмитрия Григоренко, который покинул правительство и перешел на работу в Сбербанк.