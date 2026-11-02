Девелоперы в Свердловской области активизировали запуск новых проектов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. В третьем квартале 2026 года девелоперы в Свердловской области заметно активизировали запуск новых проектов: на рынок было выведено 1,9 млн кв. м жилья. Об этом сообщил заместитель начальника отдела регионального экономического анализа Уральского главного управления Банка России Сергей Иванов.

Темпы роста несколько замедлились, однако застройщикам удается сохранять устойчивый уровень реализации: среднеквартальная доля проданного жилья в новостройках остается вблизи отметки в 26%. По данным опросов предприятий, которые проводит Банк России, участники рынка — как строительные организации, так и банки — рассчитывают на умеренное снижение спроса в четвертом квартале 2026 года. «Масштабы этого снижения сравнительно невелики, что отчасти можно объяснить увеличением лимитов кредитования», — отмечает в своем канале в Reburg директор компании «ХОД Консалтинг», глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Согласно данным аналитической платформы bnMAP.pro, по итогам первых трех кварталов 2026 года объем продаж на первичном рынке Екатеринбурга превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основной вклад в динамику вносит высокий спрос на готовые новостройки. Тем не менее эксперты ожидают ослабления активности в завершающем квартале года.

С октября застройщики вынуждены адаптировать модели продаж к обновленным условиям по семейной ипотеке и активнее развивать рыночные инструменты. В числе основных направлений — программы рассрочки и ипотечные схемы на рыночных условиях, где снижение ставок для покупателей достигается за счет субсидий от застройщика. «Для продавцов и покупателей такие программы — это вынужденный компромисс, за который часто приходится платить повышенной ценой квартиры или дополнительными расходами на субсидирование», — подчеркивает Михаил Хорьков.

В условиях общей рыночной неопределенности стратегии игроков существенно различаются. «Одни продолжают наращивать портфель и запускать новые проекты, в том числе в сегментах с избыточным предложением и высокими рисками, а банки продолжают финансировать такие старты. Другие занимают консервативную позицию или вынуждены оптимизировать земельный банк и избавляться от лишнего. Хорошая новость, что пока на рынке девелоперских активов есть как покупатели, так и продавцы», — поясняет М. Хорьков.