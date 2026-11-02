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Директора похоронной службы в Ирбите обвиняют в даче взятки полицейскому за сведения об умерших

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Уголовное дело в отношении директора похоронной службы ООО «Вечность» Андрея Графа, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции за сведения о смерти жителей Ирбита и Ирбитского района Свердловской области, поступило в Ирбитский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, А. Граф передал деньги полицейскому за предоставление информации о наступлении смертей граждан на территории Ирбита и Ирбитского района. Эти сведения он использовал для организации похорон и оказания связанных с ними ритуальных услуг.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий»).

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