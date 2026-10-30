Екатеринбург вошел в топ-5 городов России с самой высокой ипотечной нагрузкой

УрБК, Москва, 30.10.2026. Екатеринбург стал одним из пяти крупнейших городов России, где платеж по ипотеке на рыночных условиях превышает 40 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и аналитического центра «Домклик».

Так, за первые три квартала 2026 года в Екатеринбурге базовый ипотечный платеж составляет 44,6 тыс. руб. — меньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске, но выше, чем в большинстве других проанализированных городов.

Самый благоприятный баланс между высокими зарплатами и ипотечной нагрузкой зафиксирован в Краснодаре, Казани и Красноярске: там высока доля вакансий с зарплатой от 100 тыс. руб. (в том числе для специалистов без узкой квалификации), а ипотечная нагрузка остается в пределах, одобряемых большинством банков.

Москва ожидаемо возглавила антирейтинг: при использовании льготных программ платеж составляет 70,1 тыс. руб., по базовой ставке — 89,4 тыс. руб. В Москве большинство кредитов по рыночным ставкам берут заемщики с первоначальным взносом от 50% и на недолгий срок. Санкт-Петербург — на втором месте: 46,2 тыс. руб. по льготной и 56,7 тыс. руб. по базовой ипотеке.

Самые доступные города — Волгоград, Самара и Пермь. Здесь платеж по базовой ипотеке не превышает 38 тыс. руб., а по льготной опускается до 28–32 тыс. руб. В большинстве городов наибольшая доля вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. руб. приходится на перевозки и логистику. В топ-3 по доле таких предложений вошли Казань (55%), Москва (48%) и Краснодар (40%). В строительстве и недвижимости более половины вакансий с такой зарплатой — в Москве (52%), почти половина — в Красноярске (49%) и 38% — в Краснодаре. В Казани (42%) и Краснодаре (37%) зарплату от 100 тыс. руб. предлагают даже на позиции, не требующие специальной подготовки. В Перми, Волгограде и Самаре самая высокая доля таких вакансий — у топ-менеджеров (70, 60 и 50% соответственно), но таких предложений немного.

Ранее «Домклик» сравнил цены на жилье с качеством жизни в регионах: связь оказалась слабее, чем ожидалось, — качество жизни объясняет лишь 17% различий в ценах на новостройки и 7% — на вторичном рынке.