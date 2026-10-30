В Свердловской области выросло количество сделок с недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. За сентябрь 2026 года Управление Росреестра по Свердловской области зарегистрировало 3 тыс. 701 договор участия в долевом строительстве (ДДУ), что превышает показатель августа на 40% (2 тыс. 635) и показатель сентября прошлого года на 4% (3 тыс. 576 ДДУ).

В пресс-службе Управления сообщили, что всего за девять месяцев 2026 года зарегистрировано 23 тыс. 142 договора участия в долевом строительстве, что на 4% превышает показатель прошлого года (22 тыс. 309 ДДУ). «Рынок недвижимости остается активным. Для повышения качества взаимодействия и выработки оптимальных механизмов дальнейшего развития Управление активно сотрудничает с застройщиками. Сегодня 100% заявлений о регистрации договоров долевого участия поступают в орган регистрации прав в электронном виде», — отметил руководитель Управления Игорь Цыганаш.

Что касается регистрации прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), показатель снизился относительно августа этого года (12 тыс. 867 ДКП) на 8% (11 тыс. 870 ДКП), но увеличился по сравнению с сентябрем прошлого года на 19% (10 тыс. 773 ДКП). За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 97 тыс. 301 ДКП, увеличение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 18% (82 тыс. 267).