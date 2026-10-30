Объем строительных работ в Свердловской области за девять месяцев снизился на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Объем строительных работ в Свердловской области в январе–сентябре 2026 года составил 437,5 млрд руб., что на 4,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

За девять месяцев в регионе ввели в эксплуатацию 10 тыс. 343 здания, из них 446 — нежилого назначения.

В рамках нового строительства и реконструкции в области ввели в эксплуатацию 10,4 км автомобильных дорог с твердым покрытием и мосты общей протяженностью 1,18 тыс. пог. м. Также открыты торговые предприятия с торговой площадью 21,2 тыс. кв. м и предприятия общественного питания на 212 посадочных мест. Кроме того, построены семь станций технического обслуживания легковых автомобилей и 33 капитальных гаража на 2 тыс. 38 машиномест.

Для сельского хозяйства построены помещения для крупного рогатого скота на 300 мест, зерносеменохранилища вместимостью 600 тонн единовременного хранения, а также хранилища для картофеля, овощей и фруктов на 4,5 тыс. тонн.

В сфере коммунального хозяйства введены в эксплуатацию 161,5 км распределительных газопроводов, в том числе 23,8 км в сельской местности, а также источники теплоснабжения мощностью 29,8 Гкал/ч.

Среди объектов социально-культурного назначения — дошкольные образовательные организации на 550 мест, из них 300 мест в сельской местности, и общеобразовательные организации на 1,8 тыс. ученических мест. Также построены медицинские центры общей площадью 4,9 тыс. кв. м, два физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивные залы общей площадью 4,2 тыс. кв. м и лыжероллерные трассы протяженностью 4,3 км.