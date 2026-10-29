Прибыль организаций Свердловской области за восемь месяцев снизилась на 65,9%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Сальдированная прибыль организаций Свердловской области в январе-августе 2026 года составила 114,4 млрд руб., что на 65,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата о финансовых результатах деятельности организаций региона.

В январе-августе 2025 года сальдированный финансовый результат составлял 335,3 млрд руб. Показатель рассчитывается как разница между прибылью и убытком организаций до налогообложения. В статистику не включены субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации.

По данным статистики, за восемь месяцев 2026 года прибыль получили 68% организаций региона. Ее общая сумма составила 337,7 млрд руб. Убыточными были 32% организаций, совокупный размер их убытка достиг 223,3 млрд руб.

Наибольший положительный финансовый результат среди указанных в статистике видов экономической деятельности зафиксирован в оптовой и розничной торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Он составил 63,9 млрд руб., или 87% от уровня января-августа 2025 года.

В обрабатывающих производствах сальдированный финансовый результат достиг 55,6 млрд руб., что составляет 49% от показателя годом ранее. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха он составил 21,9 млрд руб. (135,9%).

В транспортировке и хранении показатель достиг 17 млрд руб. (45%), в финансовой и страховой деятельности — 15,4 млрд руб. (74,9%). В строительстве финансовый результат составил 13,8 млрд руб., увеличившись примерно в 1,5 раза в годовом выражении.

Наиболее значительное отрицательное сальдо отмечено в добыче полезных ископаемых: –76,6 млрд руб. Показатель составил 45,5% от уровня аналогичного периода 2025 года. В сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг отрицательное сальдо достигло 16,6 млрд руб. (85,5%).

В финансовой и страховой деятельности все учтенные организации оказались прибыльными. Их совокупная прибыль составила 15,4 млрд руб. В сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения доля прибыльных организаций также достигла 100%, а сумма прибыли составила 167 млн руб.

Отрицательный финансовый результат в размере 4,1 млн руб. зафиксирован в сфере образования, а также 984,3 млн руб. — в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В сфере предоставления прочих видов услуг сальдированный финансовый результат составил 84,8 млн руб.