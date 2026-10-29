Затраты бизнеса и госсектора Свердловской области на ИИ выросли почти в два раза за год

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Затраты частных компаний и госучреждений Свердловской области на внедрение и использование искусственного интеллекта за год выросли почти в два раза и по итогам 2025 года составили 93,7 млн руб., что на 93,5% больше к уровню предыдущего года. Такую оценку приводят в FinExpertiza на основе данных Росстата.



В Уральском федеральном округе (УрФО) лидером по затратам на ИИ стала Тюменская область, затраты области выросли в восемь раз — 768,2 млн руб. По этому показателю регион занимает шестое место в стране. ХМАО — 182,4 млн руб., Челябинская область — 105,6 млн, ЯНАО — 56,8 млн и Курганская область — 9,7 млн. Средние расходы на ИИ в расчете на одну организацию региона составили почти 237,3 тыс. руб.

В целом по России госсектор и бизнес потратили на ИИ-решения 176,1 млрд руб., что на 95% больше, чем в 2024 году. Больше всего в 2025 году на ИИ в стране тратили организации финансового сектора и страхования — 147,5 млрд руб., или почти 84% всех расходов. На втором месте с большим отрывом идет сфера информации и связи (9,3 млрд руб.), включающая ИТ, телекоммуникации, теле- и радиовещание, издательскую деятельность. Образовательные учреждения и организации транспортировки и хранения — по 3,3 млрд руб., обрабатывающие производства — 3,2 млрд руб.

К решениям относят компьютерное зрение, обработку звука и текста (распознавание речи, машинный перевод, генерацию контента), системы поддержки принятия решений и управления, рекомендательные системы и предиктивную аналитику. Учитывалось использование ИИ как в программных продуктах (например, чат-ботах и виртуальных помощниках), так и в устройствах и оборудовании.