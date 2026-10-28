«МегаФон» открыл лабораторию сетевых технологий в ПГУТИ

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. «МегаФон» открыл лабораторию сетевых технологий на кафедре систем и сетей связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Студенты смогут на площадке проектировать, настраивать и тестировать сети связи, сообщила пресс-служба оператора.

Лаборатория оснащена аппаратно-программным комплексом, который позволяет моделировать архитектуру корпоративных и операторских сетей и проверять их работу при различных настройках. Студенты смогут отрабатывать действия при авариях на линиях связи, настраивать переключение на резервные оптические маршруты и проверять устойчивость сетей к сбоям.

Еще одно направление подготовки — администрирование и защита сетевой инфраструктуры. Будущие специалисты научатся разворачивать и масштабировать телекоммуникационные сети, управлять правами доступа и сетевыми сервисами, настраивать маршруты передачи данных, создавать виртуальные сегменты сети и задавать приоритеты для сервисов, чувствительных к задержкам. Для контроля состояния оборудования и соединений предусмотрено использование отечественных систем управления.

«Открывая учебную лабораторию, мы делаем стратегический вклад в будущее всей телеком-отрасли. Проект позволит максимально сократить дистанцию между лекциями и практикой. Здесь студенты будут применять полученные теоретические знания и изучать принципы работы передового оборудования, с которым им предстоит столкнуться на реальных объектах. Возможность начать требуемую профильную подготовку еще в вузе существенно облегчит включение молодых сотрудников в работу нашей компании», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

Лаборатория станет частью совместной работы оператора и университета по подготовке кадров для телекоммуникационной отрасли. Ранее на факультете систем и сетей связи при участии специалистов компании запустили образовательные курсы «Сети доступа» и «Оптимизация параметров сетей связи». Первый посвящен проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов, второй — анализу и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, при поддержке «МегаФона» были актуализированы и разработаны бакалаврские программы «ТОП-ИТ СТАРТ». С 1 сентября 2026 года по ним обучаются 115 студентов. Программы охватывают направления «Информатика и вычислительная техника» с профилем разработки веб-систем и мобильных приложений, «Информационные системы и технологии» с профилем интеллектуальных информационных систем и технологий, а также «Программная инженерия» с профилем разработки программно-информационных систем.

По данным компании, ПГУТИ занимает первое место среди вузов по доле выпускников, работающих в технических подразделениях «МегаФона»: на него приходится 9%. Далее следуют Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича. В пятерку также входят Московский технический университет связи и информатики и Южный федеральный университет.

В компании уточнили, что выпускники ПГУТИ чаще всего работают в направлении транспортной сети, а специалисты опорной сети преимущественно окончили СПбГУТ им. профессора М. А. Бонч-Бруевича. Выпускники МТУСИ в основном занимаются радиопланированием и оптимизацией сети.

Лабораторию открыли в рамках Дня индустриального партнера. Во время мероприятия студенты также познакомились с технологиями «МегаФона» и обсудили со специалистами компании возможности профессионального развития и планирования карьеры.