УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Движение транспорта в центре Екатеринбурга 4 ноября ограничат — с 11:30 до 12:30 . Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Ограничения связаны с двумя праздниками — Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божией Матери. В честь последнего пройдет крестный ход — от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Розы Люксембург, 57а) до Храма на крови (ул. Царская, 10).

В указанное время движение закроют по следующим участкам:

• по ул. Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

• по ул. Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;

• по ул. Гоголя, от Куйбышева до Малышева;

• по ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

• по проспекту Ленина, от Пушкина до Толмачева;

• по ул. Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

• по ул. Царской, от Первомайской до Храма-Памятника на Крови (улица Царская, 10).

«Охрана общественного порядка и безопасность движения транспорта и пешеходов на пути следования участников Крестного хода будут обеспечены», — сообщили в департаменте.