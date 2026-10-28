В перинатальном центре Екатеринбурга внедрили технологию «офисной» гистероскопии

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. В Екатеринбургском клиническом городском перинатальном центре внедрили технологию «офисной», или амбулаторной, гистероскопии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сообщила, что амбулаторная гистероскопия экономит время без потери качества. Вмешательство относится к малоинвазивным, имеет минимальный риск осложнений и проводится без тяжелого наркоза, а при необходимости — под мягкой дозированной анестезией. По международным данным, диагностическая точность и переносимость офисной гистероскопии ничем не уступают операциям в условиях стационара.

«Для меня принципиально важно, чтобы медицинская помощь в регионе становилась не только высокотехнологичной, но и максимально бережной к времени, силам и эмоциональному состоянию наших женщин. Раньше даже при относительно небольших внутриматочных патологиях пациенткам приходилось проходить длительное обследование, ждать госпитализации и проводить несколько дней в круглосуточном стационаре, выпадая из привычного ритма жизни и семьи. Теперь весь этот путь мы сжали буквально до одного визита», — прокомментировала Т. Савинова.

Новые технологии уже принесли результаты. Всего за 1,5 месяца работы кабинета помощь получили 23 женщины. Самый выразительный итог — 11 пациенток после проведенной манипуляции уже перешли к этапу ЭКО, а остальные направлены на стимуляцию беременности. «В рамках программы «Охрана материнства и детства» мы продолжаем целенаправленно совершенствовать репродуктивную медицину Свердловской области», — резюмировала Т. Савинова.