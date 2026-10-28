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Транспортные расходы у путешествующих по России выросли на 25%

УрБК, Москва, 28.10.2026. У туристов, путешествующих по России, значительнее всего выросли расходы на транспорт — на 25,1%. Об этом пишет Forbes, со ссылкой на подсчеты Альфа-банка. 

Рост транспортных расходов связан с увеличением цен на топливо и поездки по железной дороге. С начала года и по состоянию на 21 сентября бензин подорожал на 21,1% при уровне общей инфляции за тот же период 4,81%, а железнодорожные билеты в июне — августе — на 21%.

Расходы в поездке этим летом в среднем составили 10 тыс. 236 руб. против 10 тыс. 444 руб. годом ранее, говорится в исследовании. Средняя продолжительность путешествий не изменилась относительно 2025 года — восемь дней. Совокупные траты туристов выросли за счет большего количества поездок, но в абсолютных цифрах этот показатель в банке не раскрывают.

Музеи и посещение других достопримечательностей стали обходиться туристам на 8,6% дороже, чем прошлым летом. А вот на отелях туристы начали экономить, сократив расходы на 3,5%. Доля гостиничных трат в общем бюджете поездки уменьшилась с 7,2 до 6,4%. Питание в ресторанах и кафе стало самой большой статьей бюджета, однако растет она не так быстро, как общие затраты в дороге, — на 6,8%.

Аналитики «Альфа-Инсайт», сервиса бизнес-рекомендаций и анализа рынка Альфа-банка, изучили карточные транзакции клиентов в путешествиях с 1 мая по 30 сентября 2026 года, сравнили с расходами за тот же период прошлого года.

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