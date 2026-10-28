Свердловская область планирует увеличить производство молока до 1 млн тонн в год

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. К 2030 году Свердловская область планирует производить 1 млн т молока. Развитие молочного комплекса представили на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа (УрФО), которая стартовала в Екатеринбурге 27 октября.

Задачу по увеличению производства молока поставил перед производителями глава региона Денис Паслер, сообщили в департаменте информполитики региона. Для сравнения, в 2025 году свердловские животноводы произвели 887,2 тыс. т молока-сырья.

«Для достижения целей в производстве молока на Среднем Урале строятся и модернизируются агрокомплексы, ведется импортозамещение и развитие племенного животноводства. Отмечу, что Свердловская область отказалась от импорта племенного молодняка КРС еще 10 лет назад. Сегодня мы не просто обеспечиваем себя, но и поставляем в другие регионы элитный генетический материал. Мы стабильно занимаем первое место в УрФО по объему производства молока. Именно поэтому мы сделали эту тему ключевой для стенда региона», — рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

В открытии выставки приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов, полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога и главы регионов Уральского федерального округа. На выставке регионы презентовали продукцию своих сельхозпредприятий.

Отдельная площадка объединила любителей традиционной русской кухни. В течение трех дней ведущие шеф-повара Свердловской области проводят мастер-классы по старинным рецептам. В первый день почетные гости вместе приготовили традиционные уральские шаньги. Мероприятие приурочено к первой Международной неделе «Народы России», проходящей в 2026 году по решению Президента России Владимира Путина.

Выставка продлится до 29 октября. Пять отраслевых мероприятий формата «От поля до прилавка» объединили представителей агропромышленного комплекса из 22 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Китая и Турции.

Мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщил департамент.