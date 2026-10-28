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Банки массово блокируют онлайн-операции бизнеса

УрБК, Москва, 28.10.2026. В первом полугодии 2026 года общее количество жалоб в ЦБ, связанных с отказом в проведении операций или ограничением использования счета, подскочило сразу на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За январь–июль Банк России получил 23,8 тыс. таких обращений от потребителей финансовых услуг и инвесторов. В регуляторе «Известиям» пояснили, что примерно 8% из них приходится именно на бизнес (это около 1,8 тыс.). Организации сообщают, что ограничения иногда не снимают месяцами даже после предоставления документов. 

Банки ограничивают дистанционное обслуживание компаний из-за подозрительных операций, и предприниматели жалуются на это массово. Так, одной фирме банк предложил закрыть счет вместо восстановления доступа, другого предпринимателя на полгода отключили от онлайн-банка. Без доступа к ДБО представители компании должны идти в отделение.

Юристы, которые ведут дела о разблокировке, подтверждают рост таких кейсов: по оценке «ВМТ Консалт», их стало минимум на 10% больше.

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