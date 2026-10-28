При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле прошли гастроли театра из Москвы

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. В Нижнем Тагиле на сцене драматического театра прошли гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Постановку «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова посмотрели около 1 тыс. зрителей. Мероприятие состоялось при поддержке ЕВРАЗа и администрации города.

В пресс-службе предприятия сообщили, что «Старший сын» — одно из самых известных произведений советской драматургии второй половины XX века. В центре актерского ансамбля — народный артист России Игорь Костолевский.

«Гастроли столичных театров на Урале стали доброй традицией. Вот уже четвертый сезон ЕВРАЗ знакомит жителей с ведущими театральными коллективами страны, и эти встречи неизменно проходят при полных залах. Мы рады видеть, что наша инициатива находит отклик, а театры становятся частью жизни городов присутствия», — отметил вице-президент, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.

За последние несколько лет в Нижнем Тагиле и Качканаре свои постановки представили московский Театр кукол им. С. В. Образцова, Драматический театр «На Литейном», Российский академический молодежный театр, санкт-петербургский Театр-студия «Карлссон Хаус». Помимо приглашения известных коллективов, ЕВРАЗ помогает местным театрам с новыми постановками. С 2024 года на проекты в сфере театрального искусства компания направила более 42 млн руб.