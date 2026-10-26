«Фонд Радомир» подключила 93% жителей к домовым чатам в MAX и запустила чат-бота для заявок

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Управляющая организация «Фонд Радомир» организовала официальные информационные каналы в национальном мессенджере MAX для всех многоквартирных домов, находящихся под ее управлением. Как сообщили в компании, на сегодняшний день к домовым чатам подключились 93% жителей.

Создание цифровых каналов связано с изменениями в Жилищном кодексе РФ. С 29 декабря 2025 года, согласно п. 6.1 ст. 193 ЖК РФ, к лицензионным требованиям для управляющих организаций отнесено обеспечение информационного взаимодействия с собственниками в соответствии с ч. 6 ст. 165 ЖК РФ. Фактически это означает обязанность управляющих компаний выстраивать коммуникацию с жителями в современных цифровых форматах. В домовых чатах состоят сотрудники «Фонда Радомир». Они публикуют графики отключений, анонсы общих собраний собственников и другие важные сообщения, а также отвечают на вопросы жителей. По оценке компании, формат оказался востребованным: подключение 93% жителей свидетельствует о том, что информация из первых рук удобна и не требует лишних звонков.

Кроме того, в чаты запущен специальный чат-бот «Консультант управляющей организации». С его помощью жители могут подать обращение, описать проблему, прикрепить фото и отправить заявку прямо из чата, не выходя из дома. Как отмечают в УК, это упрощает процедуру и сокращает время на подачу заявки.

В компании подчеркнули, что продолжат развивать цифровое взаимодействие с собственниками. Жителям, у которых возникнут вопросы по работе сервиса, специалисты управляющей организации готовы оказать помощь.