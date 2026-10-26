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Двойка, девятка и ноль стали самыми популярными цифрами в красивых номерах свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Цифры 2, 9 и 0 стали самыми востребованными при выборе красивых телефонных номеров жителями Свердловской области с начала 2026 года. На «бронзовые» номера пришлось 83% продаж в регионе, на «серебряные» — еще 15%, сообщили ТАСС в «МегаФоне».

Свердловская область вошла в десятку российских регионов с наиболее высоким спросом на запоминающиеся телефонные комбинации. Более половины покупок приходится на жителей в возрасте 31–45 лет. На категории 46–65 лет и 21–30 лет приходится 20% и 19% соответственно. Мужчины составляют 74% покупателей красивых номеров, женщины — 26%.

В сегменте VIP-номеров наиболее востребованы комбинации с цифрами 9, 6 и 3. Почти половина продаж таких номеров — 49% — приходится на Москву и Санкт-Петербург. В России стоимость отдельных уникальных комбинаций превышает 1 млн руб., а в Свердловской области самый дорогой номер был продан более чем за 500 тыс. руб.

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера — не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими. Мы готовы предложить решения и варианты, которые помогут найти тот самый уникальный код, отражающий их индивидуальность», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Помимо Свердловской области, высокий спрос на красивые номера зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В число регионов с наиболее активными покупателями также вошли Самарская и Ростовская области, Ставропольский край и Югра.

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