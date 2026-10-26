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Вчера10:27

«Уральские авиалинии» перенесли старт прямого регулярного авиасообщения из Екатеринбурга в Дели

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила старт прямого регулярного авиасообщения между Екатеринбургом и столицей Индии — Дели, запланированные на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Речь идет о рейсах U6-815 Екатеринбург — Дели и U6-816 Дели — Екатеринбург. «Авиакомпания провела большую работу по подготовке к запуску прямого сообщения между Екатеринбургом и Дели. Однако к запланированной дате авиационные власти Индии не выдали разрешение на выполнение полетов. В связи с этим рейсы, запланированные на 25 октября, отменены», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний» и отметили, что работа по получению допуска к полетной программе продолжается.

Пассажирам предлагают оформить полный возврат стоимости билетов, перенести путешествие на более поздние даты либо воспользоваться стыковочными маршрутами других авиакомпаний.

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Фото предоставлено пресс-службой Уральских Авиалиний
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