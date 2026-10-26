В УрФУ вернулись к очному формату обучения

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Уральский федеральный университет (УрФУ) завершает период гибридного формата обучения и полностью переходит на традиционный очный режим. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, студенты всех институтов вновь будут посещать лекции в учебных корпусах.

«Период гибридного формата, который вводился временно с начала сентября, заканчивается во всех институтах университета. Все студента — и городские, и иногородние — возвращаются в учебные аудитории», — уточнили в образовательном учреждении. В пресс-службе добавили, что учащиеся сразу двух институтов — ИРИТ-РТФ и ИнЭУ — переезжают в новые корпуса в Новокольцовском.

В сентябре в Новокольцовском проходил Международный фестиваль молодежи. На период проведения мероприятия часть студентов была переведена на дистанционное обучение.