Эмоциональная инфраструктура для городов

Городская среда должна не просто обеспечивать базовый комфорт, но и вызывать у жителей эмоциональную привязанность, сохраняя и передавая культурные традиции. Об этом 22 октября заявил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, выступая на Отраслевом дне Минстроя России в Национальном центре «Россия».

Ключевой мыслью выступления стала идея о непрерывности воздействия городской среды. В отличие от телевизора или интернета, которые можно выключить, город работает с нами постоянно — днем и ночью. Эта среда является фоном и опорой повседневной жизни, и именно поэтому она становится главным инструментом для сохранения и передачи русского культурного кода. Это могут быть как детские площадки, так и архитектурные образы.

«Мы за 21 год работы поняли: мы строим дома, а получается у нас намного больше. Сегодня перед нами задача более высокого порядка — создавать пространства, которые человек будет любить и помнить. Городская среда никогда не "выключена", она всегда включена и работает на нас. От детских площадок до архитектурных образов — все это непрерывно служит горожанам, даже когда мы этого не замечаем», — отметил Станислав Киселев.

В качестве подтверждения эффективности такого подхода спикер привел пример детской площадки в стиле дымковской игрушки, созданной застройщиком территории — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — в Академическом районе Екатеринбурга. Компания трансформировала стандартное игровое оборудование в пространство с уникальным визуальным кодом, где традиционные образы стали частью самой игры. По словам гендиректора, результат превзошел ожидания: посещаемость площадки значительно превышает показатели обычных дворовых объектов, несмотря на удаленность от жилых домов.

Станислав Киселев подчеркнул, что такие объекты претендуют на роль «третьего места» в жизни человека. Если первое место — это дом, второе — работа, то третье место — это точка притяжения, куда люди идут добровольно, с радостью, чтобы комфортно проводить время и чувствовать себя частью сообщества. Для бизнеса наличие такого «третьего места» становится серьезным конкурентным преимуществом, формируя так называемую «эмоциональную инфраструктуру».

Особое внимание в речи было уделено воспитательному аспекту. «Конечно же, мы должны обращаться в первую очередь к сердцу и сознанию наших детей. Детская площадка здесь работает безусловно. Когда ребенок каждый день играет на такой площадке, он воспринимает культурные традиции естественным образом. Это восприятие становится гармоничным и спокойным: знания укореняются в сердце и голове ребенка и остаются там надолго. В будущем эти яркие образы русской культуры станут основой для теплой ностальгии», — пояснил спикер.

Эксперт также анонсировал продолжение работы в этом направлении: в Перми ГК «КОРТРОС» готовит к реализации концепцию жилого комплекса, визуальный образ которого основан на символах древнепермской азбуки «Анбур».

Для масштабирования подобного опыта Станислав Киселев озвучил два предложения. Во-первых, он рекомендовал при открытых филиалах Национального центра «Россия» по всей стране создавать тематические детские парки, отражающие уникальные художественные промыслы и культурные коды конкретного региона. Во-вторых, спикер предложил создать профильную рабочую группу с участием историков, культурологов, архитекторов, представителей Минстроя и девелоперов. Ее задача — разработка рекомендаций по целенаправленному внедрению элементов культурного кода в архитектуру и градостроительство. ГК «КОРТРОС» выразила готовность поделиться накопленным опытом и активно включиться в эту работу.

Отраслевой день Минстроя России «Родина — это служение. Качественное жилье и транспортная инфраструктура» прошел 22 октября 2026 года в Национальном центре «Россия». Мероприятие объединило руководителей федеральных министерств, глав регионов, представителей муниципалитетов и лидеров строительного комплекса для обсуждения реализации Национального проекта «Инфраструктура для жизни», механизмов комплексного развития территорий (КРТ) и создания качественной городской среды.