Свердловская область сохранила лидерство по числу крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Свердловская область второй год подряд заняла первое место среди регионов Урала и Западной Сибири по числу крупнейших компаний, вошедших в рейтинг топ-400 журнала «Эксперт-Урал». В список включили 108 предприятий региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Доля свердловских компаний в совокупной выручке участников рейтинга за год увеличилась с 14,3% до 17,3%. Таким образом, на предприятия региона пришлось более одной шестой общего объема реализации продукции и услуг крупнейших компаний десяти субъектов России.

«Свердловская область второй год подряд представлена в рейтинге наибольшим числом предприятий. При этом растет и их вклад в общую выручку участников исследования. Для нас это показатель возможностей региональной экономики и результат работы предприятий в разных отраслях. Мы стремимся создавать в регионе условия для дальнейшего роста бизнеса, поддерживать инвестиционные проекты, технологическое обновление производств и развитие промышленной кооперации. Это основа для создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и устойчивого развития территорий», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В число крупнейших компаний региона вошли группа «Синара», занявшая 11-е место в общем рейтинге, торговая сеть «Золотое яблоко» (компания «Екатеринбург Яблоко») — 18-е место, авиакомпания «Уральские авиалинии» — 22-е место и «Россети Урал» — 25-е место. Все пять крупнейших предприятий региона улучшили позиции по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг составлен на основе объема реализации продукции, работ и услуг за 2025 год. Исследование охватывает предприятия десяти регионов Урала и Западной Сибири. При подготовке учитываются опубликованные финансовые показатели компаний; ограничения на раскрытие отчетности отдельных предприятий могут влиять на состав рейтинга и сопоставимость результатов за разные годы.

Поддержка предпринимательства и повышение инвестиционной активности входят в задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».