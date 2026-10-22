Годовой рост долгов по зарплате в России превысил 30%

УрБК, Москва, 22.10.2026. Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2026 года составила 2 млрд 539,2 млн руб. Относительно августа долг вырос на 115,0 млн руб., или на 4,7%, следует из данных Росстата.

В годовом выражении долги по зарплате повысились на 588,6 млн руб., или на 30,2%. Основная задолженность перед работниками пришлась на строительство — 38,3%; обрабатывающие производства — 27,9% и на добычу полезных ископаемых — 7,2%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец сентября 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1 млрд 426,1 млн руб. (56,1%), в 2025 году — 811,7 млн руб. (32,0%), в 2024 году и ранее — 301,4 млн руб. (11,9%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец сентября составляла 1,3 млн руб. (против 32,4 млн руб. месяцем ранее), из бюджетов субъектов РФ — 9,3 млн руб. (в августе — 16,6 млн руб.), из местных бюджетов — 2,6 млн руб. (5,2 млн руб. в предыдущий месяц).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец сентября составляла 2 млрд 526 млн руб., что на 6,6% больше, чем в августе, отчиталось ведомство.