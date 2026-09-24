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Просроченная задолженность по заработной плате в России выросла почти на 50% за год

УрБК, Москва, 24.09.2026. Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец августа 2026 года составила 2 млрд 424,2 млн руб. Относительно июля долг вырос на 385,3 млн руб., или 18,9%. Об этом говорят данные Росстата.

В годовом выражении долги по зарплате выросли на 780,0 млн руб., или на 47,4%. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1 млрд 310,3 млн руб. (54,0%), в 2025 году — 809,3 млн руб. (33,4%), в 2024 году и ранее — 304,6 млн руб. (12,6%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец августа составляла 32,4 млн руб. Она выросла за месяц на 13,7%. Из бюджетов субъектов РФ — 16,6 млн руб., из местных бюджетов — 5,2 млн руб. — снижение на 14,1%.

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец августа составляла 2 млрд 370 млн руб., что на 18,2% больше, чем в июле.

Основная задолженность по видам экономической деятельности пришлась на строительство — 37,8%, обрабатывающие производства — 27,8%, добычу полезных ископаемых — 6,0%, транспортировку и хранение — 4,9%, сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство — 4,5%, сообщило ведомство.

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