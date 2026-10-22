Просроченная задолженность дорожно-строительных компаний выросла в два раза

УрБК, Москва, 22.10.2026. В августе 2026 года просроченная задолженность инфраструктурных компаний выросла в два раза к уровню прошлого года, до 9 млрд руб. Как пишет «Коммерсантъ», причиной стали отказы банков в кредитах и продлениях гарантий.

Общая кредиторская задолженность увеличилась на 16% до 495 млрд руб., а задолженность по кредитам — на 11,8% до 191 млрд руб. Снижение показателей связано с пересмотром бюджета, его дефицитом и отсутствием крупных проектов.

В январе–сентябре 2026 года региональные расходы на инфраструктуру снизились на 19,1%, до 1 трлн руб., а федеральные — выросли на 3,1%, до 886,8 млрд руб. Общий объем строительных работ сократился на 2,9%, до 11,1 трлн руб., особенно на Урале (12,1%), Северном Кавказе (11,9%) и юге страны (7,3%).

Кассовые разрывы также снижают загрузку компаний: подрядчики получают оплаты с задержкой, закрывая их кредитами под 14%, что выше реальной стоимости заимствований. Крупные кредитные организации — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Дом.РФ», ПСБ и банк «Авангард» — не предоставили изданию комментарии.