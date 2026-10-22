ГлавнаяНовости
Сегодня11:51

Просроченная задолженность дорожно-строительных компаний выросла в два раза

УрБК, Москва, 22.10.2026. В августе 2026 года просроченная задолженность инфраструктурных компаний выросла в два раза к уровню прошлого года, до 9 млрд руб. Как пишет «Коммерсантъ», причиной стали отказы банков в кредитах и продлениях гарантий. 

Общая кредиторская задолженность увеличилась на 16% до 495 млрд руб., а задолженность по кредитам — на 11,8% до 191 млрд руб. Снижение показателей связано с пересмотром бюджета, его дефицитом и отсутствием крупных проектов.

В январе–сентябре 2026 года региональные расходы на инфраструктуру снизились на 19,1%, до 1 трлн руб., а федеральные — выросли на 3,1%, до 886,8 млрд руб. Общий объем строительных работ сократился на 2,9%, до 11,1 трлн руб., особенно на Урале (12,1%), Северном Кавказе (11,9%) и юге страны (7,3%).

Кассовые разрывы также снижают загрузку компаний: подрядчики получают оплаты с задержкой, закрывая их кредитами под 14%, что выше реальной стоимости заимствований. Крупные кредитные организации — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Дом.РФ», ПСБ и банк «Авангард» — не предоставили изданию комментарии.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
14 апреля 202611:42

В России кредиторская задолженность сельского хозяйства выросла на 8,2% в марте

УрБК, Москва, 14.04.2026. В России кредиторская задолженность сельского хозяйства выросла на 8,2% и на 1 марта 2026 года составила 3 трлн 031,8 млрд руб. Об этом говорится в материалах Банка России. На 1 февраля 2026 года кредиторская задолженность составляла 3 трлн 051,8 млрд руб., на 1 января — 3 трлн 052,4 млрд руб. Год назад сумма была 2 трлн 800,8 млрд руб. Просроченная кредиторская задолженность продолжает расти. По данным на 1 марта 2026 года она составила 58,3 млрд руб. против 57,7 млрд руб. на начало февраля и 57,05 млрд руб. на 1 января. Но этот показатель ниже, чем на 1 марта 2025