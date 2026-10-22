Денис Паслер вручил ключи от четырех новых домов врачам и педагогам Верхотурья

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 21 октября вручил ключи от четырех новых домов работникам бюджетной сферы Верхотурья. Новое жилье предоставили врачам-терапевтам центральной районной больницы Верхотурского района и учителю начальных классов школы № 2.

В департаменте информполитики региона сообщили, что площадь каждого дома составляет 79,9 кв. м. Для строительства жилья администрация муниципального округа Верхотурский в 2025 году предоставила в аренду земельные участки. Строительные работы начались в октябре прошлого года. Подрядная организация завершила возведение четырех домов в сентябре 2026 года.

«Благодарю всех, кто поддержал и поддерживает этот проект по строительству новых домов в Верхотурье, в том числе бизнес. Общими усилиями мы строим жилье для работников бюджетной сферы по всему региону и, конечно, будем продолжать, потому что потребность есть во всех территориях. Создание микрорайона всегда начинается со строительства жилых домов. И в Верхотурье, я уверен, это первый шаг к созданию нового района для семей, которые останутся здесь жить и работать. И один из пунктов нашей масштабной программы по обновлению Верхотурья», — поблагодарил губернатор Д. Паслер.

Предоставление служебного жилья врачам и педагогам помогает закреплять специалистов в Верхотурье и создавать условия для их работы в местных учреждениях здравоохранения и образования, сообщили в департаменте.