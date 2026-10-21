ГлавнаяНовости
Сегодня14:26

Свердловский бизнесмен оштрафован за поставку небезопасной молокопродукции в соцучреждения

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. В Свердловской области владелец молокоперерабатывающего завода в Алапаевске оштрафован за поставку в соцучреждения области молочной продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

В пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что лабораторные исследования выявили отклонения от норм по показателям качества и безопасности молочной продукции, что представляло угрозу здоровью потребителей.

Россельхознадзор, получив соответствующее разрешение у прокуратуры, запланировал проверку на молокозаводе, о чем заранее предупредил индивидуального предпринимателя. Однако предприниматель не впустил инспектора для осмотра предприятия и не предоставил требуемые документы.

Поведение бизнесмена сочли в суде административным правонарушением и назначили ему штраф в размере 5 тыс. руб. Продолжает ли ИП поставлять молочную продукцию в соцучреждения, в ведомстве не уточняют.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
24 июля 202613:55

Россельхознадзор с 27 июля ограничит поставки молочной продукции из Армении

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2026. Россельхознадзор с 27 июля введет ограничения на поставки молочной продукции из Армении после выявления нарушений в ходе инспекции предприятий республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отметили в Россельхознадзоре, специалисты службы с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли продукцию в Россию под гарантии ветеринарной службы республики. «Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке