Свердловский бизнесмен оштрафован за поставку небезопасной молокопродукции в соцучреждения

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. В Свердловской области владелец молокоперерабатывающего завода в Алапаевске оштрафован за поставку в соцучреждения области молочной продукции, не соответствующей требованиям безопасности.

В пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что лабораторные исследования выявили отклонения от норм по показателям качества и безопасности молочной продукции, что представляло угрозу здоровью потребителей.

Россельхознадзор, получив соответствующее разрешение у прокуратуры, запланировал проверку на молокозаводе, о чем заранее предупредил индивидуального предпринимателя. Однако предприниматель не впустил инспектора для осмотра предприятия и не предоставил требуемые документы.

Поведение бизнесмена сочли в суде административным правонарушением и назначили ему штраф в размере 5 тыс. руб. Продолжает ли ИП поставлять молочную продукцию в соцучреждения, в ведомстве не уточняют.