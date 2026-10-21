УБРиР разыграет среди зарплатных клиентов 13 премий

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разыграет 13 денежных призов среди клиентов, которые впервые переведут зарплату на карту банка. Трое победителей получат по 100 тыс. руб., еще десять — по 20 тыс. руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.

Для участия в акции «13-я зарплата» необходимо зарегистрироваться на сайте банка, оформить перевод зарплаты на карту УБРиР и до 13 декабря 2026 года получить не менее двух зачислений от работодателя на общую сумму от 50 тыс. руб.

«Мы проводим акцию для клиентов, которые пока еще не получают заработную плату на карту УБРиР. Это могут быть и наши постоянные клиенты, и новые. Новички, к слову, еще успевают открыть карту в ближайшем отделении или оформить ее доставку на сайте. Накануне нового года мы проведем розыгрыш и определим 13 победителей. Трое из них получат по 100 000 рублей, еще десять участников – по 20 000 рублей. Условия акции «13-ая зарплата» настолько простые, что соблюсти их смогут даже самые суеверные клиенты», — сообщила директор департамента розничного бизнеса УБРиР Любовь Торопицына.

Розыгрыш состоится 21 декабря 2026 года с помощью генератора случайных чисел. Список победителей опубликуют на сайте банка не позднее 22 декабря, выплатить призы планируется до 25 декабря.

Акция проходит с 1 октября по 25 декабря 2026 года во всех городах присутствия УБРиР. Участвовать могут граждане РФ старше 18 лет, которые с 1 апреля по 30 сентября 2026 года не получали зарплату ни на один из счетов в банке. Подробные условия размещены на сайте УБРиР.