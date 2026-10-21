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Росреестр зарегистрировал права дольщиков на 45,8 тысяч объектов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Управление Росреестра по Свердловской области зарегистрировало права собственности участников долевого строительства на 45,8 тыс. объектов недвижимости по заявлениям застройщиков с момента вступления в силу соответствующего закона в марте 2025 года. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

«Сейчас Росреестр и застройщики действуют как стратегические партнеры. В ходе продолжительной совместной работы процесс оформления прав на долевую собственность стал полностью отлаженным. Цифровые решения, которые ведомство активно использует, заметно повысили результативность и упростили процедуры. Благодаря этому участники долевого участия без задержек получают документы на свои объекты недвижимости», — сообщил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

С 2020 года застройщики могли подавать в Росреестр без доверенности заявления о регистрации права собственности от имени участников долевого строительства. С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон № 487-ФЗ, который закрепил за застройщиками обязанность подавать такие заявления.

«Застройщики обязаны, если объект построен с привлечением средств участников долевого строительства, представлять в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место. Это значительно облегчает жизнь граждан, поскольку избавляет их от необходимости собирать все документы и обращаться в офисы МФЦ для регистрации прав на объект недвижимости», — сообщил председатель Общественного совета при управлении Росреестра по Свердловской области, председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «Региональная строительная Группа-Академическое» Виктор Киселев.

По данным ведомства, новый порядок позволяет дольщикам не подавать заявления на регистрацию права собственности самостоятельно.

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