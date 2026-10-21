Штраф за вождение автомобиля без прав вырастет почти в три раза

УрБК, Москва, 21.10.2026. Штраф за управление автомобилем без удостоверения или с просроченными правами вырастет с 5 тыс.—15 тыс. руб. до 15 тыс.—30 тыс. руб. Одобрила проект МВД об ужесточении наказания за езду без прав комиссия по законопроектной деятельности, пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Для повторного нарушения введут отдельный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Отменяется и 25% скидки оплаты такого штрафа в первые 30 дней. Эта норма уже действует для штрафов за вождение в нетрезвом виде, езду после лишения водительских прав и некоторые другие нарушения.

Как отмечается в пояснительной записке, водители, не имеющие права на управление транспортом, систематически нарушают правила дорожного движения, причем растет число аварий с их участием и количество погибших в таких ДТП. Каждый год за езду без прав больше 12 тыс. человек привлекаются к ответственности три и более раза.

Однако пока в законе не установлена повышенная ответственность для тех, кто повторно садится за руль, не имея водительского удостоверения. Это не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры, поясняли авторы законопроекта, в связи с чем и предложили ужесточить ответственность.

В этом случае речь не идет о людях, лишенных водительских прав и все равно садящихся за руль. Для них уже сейчас предусмотрено более жесткое наказание, вплоть до уголовного.