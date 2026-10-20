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Вчера17:51

Известный фотограф Максим Лоскутов стал лицом «майонезных» кроссовок в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Известный фотограф Максим Лоскутов стал моделью для лимитированной коллекции кроссовок, вдохновленных упаковкой майонеза «Провансаль» Екатеринбургского жирового комбината (ЕЖК). Обувь выпустили фестиваль уличного искусства «Стенограффия» и творческое объединение HotSinglesinYourArea в рамках проекта «Уральский код».

Изображение предоставлено пресс-службой фестиваля «Стенограффия»

Кроссовки повторяют цветовую гамму упаковки продукта. Коллекцию представили в Екатеринбурге, однако приобрести ее в магазине нельзя: пары будут разыгрывать в конкурсах и других активностях фестиваля.

В фотосъемке проекта участвовали фотографы Кристина Чулкова и Михаил Яковлев. Изображения предоставлены пресс-службой фестиваля «Стенограффия».

Авторы проекта предлагают переосмыслить уральскую идентичность через предмет, который давно стал частью повседневной жизни региона. Вместо привычных символов — промышленности, архитектуры или природных достопримечательностей — в центре внимания оказалась упаковка майонеза.

Изображение предоставлено пресс-службой фестиваля «Стенограффия»

«Кроссовки закастомлены нашей бытовой геральдикой, локальной идентичностью из холодильника, культурным кодом каждого человека, который гордо называет себя уральцем. Настоявшимся в сознании нескольких поколений. Кроссовки — это физический артефакт, носитель этой идентичности, возможность сказать «Я с Урала» без слов. Существует не много таких вещей для самопрезентации — Екатеринбург недостаточно овеществлен, и поэтому мы решили сделать проект, который породит серию дропов с уникальными уральскими вещами», — рассказали представители HotSinglesinYourArea.

Изображение предоставлено пресс-службой фестиваля «Стенограффия»

Проект «Уральский код» предполагает выпуск серии лимитированных предметов, связанных с местной культурой. По задумке авторов, повседневные вещи могут становиться самостоятельными символами региона — в том числе благодаря ироничному взгляду на привычные детали городской жизни.

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