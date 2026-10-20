Максим Глазов возглавил направление по работе с малым и средним бизнесом в «МегаФоне»

УрБК, Москва, 20.10.2026. Максим Глазов назначен директором по работе с клиентами среднего и малого бизнеса МегаФона. К обязанностям он приступил 19 октября, сообщили в пресс-службе оператора.

В новой должности М. Глазов будет отвечать за развитие направления работы с предпринимателями, в том числе развитие цифровых каналов взаимодействия с корпоративными клиентами, инструментов привлечения и удержания клиентов, а также за повышение эффективности бизнес-процессов и разработку предложений для бизнеса.

М. Глазов имеет более 13 лет опыта в управлении бизнесом, развитии цифровых продуктов и трансформации клиентского обслуживания. До перехода в МегаФон он работал в Райффайзенбанке на позиции управляющего директора. Под его руководством там создали цифровую модель обслуживания бизнеса без отделений, а также развивали мобильный банк и цифровые сервисы для предпринимателей, включая онлайн-бухгалтерию.

В результате цифровой трансформации в банке удалось автоматизировать 70% внутренних процессов, снизить стоимость обслуживания клиентов и увеличить долю использования мобильного приложения среди представителей малого и среднего бизнеса.

М. Глазов окончил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина по специальности «Национальная экономика». В 2026 году получил степень EMBA Московской школы управления «Сколково».