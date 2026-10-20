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Вчера15:24

В РАН зафиксировали замедление роста зарплат в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Реальная заработная плата в Свердловской области по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 4,5%, тогда как номинальный рост замедлился до 10,1%. Об этом на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» в Екатеринбурге сообщила руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова.

«В первом полугодии 2026 года номинальный рост замедлился до 10,1%. Заработная плата достигла 110 000 руб., что ниже уровня аналогичного периода 2025 года. Реальный показатель в первом полугодии составил лишь 4,5%», — отметила Ольга Козлова. По ее словам, разрыв между номинальным и реальным ростом обусловлен высокой инфляцией. Официальная инфляция по данным Свердловскстата за 9 месяцев 2026 года составила 6,8%, что превышает общероссийский показатель (6,4%).«Номинальный рост — это, конечно, хорошо, но это не говорит о повышении благосостояния населения, поскольку инфляция достаточно высокая и съедает доходы населения», — подчеркнула эксперт.

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