Агрокомплекс Свердловской области увеличил экспорт почти на 55% за год

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Агропромышленный комплекс Свердловской области в 2026 году увеличил поставки продукции за рубеж на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает департамент информполитики региона.

В том числе отправлено зерновых на 120% больше, масложировой продукции — на 61,4%, молочной продукции — на 37,4%, рыбы и морепродуктов — на 21,6 %. В этом году продукция Свердловской области представлена в 27 странах.

Ключевые партнеры — Китай, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан. По объему экспорта АПК Свердловская область заняла первое место среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) и 31-е место в России по итогам 2025 года.



Развитие агропромышленности поддерживается отраслевыми мероприятиями на федеральном и региональном уровне. Так, с 27 по 29 октября в Свердловской области состоится пять отраслевых выставок «От поля до прилавка».

Выставку посетят представители агропромышленной отрасли из 22 регионов России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Китая и Турции. Более 200 компаний примут участие в главных событиях: XIV Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, которая проходит в уральской столице второй год подряд, и «Агропром Урал», рассказали в департаменте.