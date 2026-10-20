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Агрокомплекс Свердловской области увеличил экспорт почти на 55% за год

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Агропромышленный комплекс Свердловской области в 2026 году увеличил поставки продукции за рубеж на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает департамент информполитики региона.

В том числе отправлено зерновых на 120% больше, масложировой продукции — на 61,4%, молочной продукции — на 37,4%, рыбы и морепродуктов — на 21,6 %. В этом году продукция Свердловской области представлена в 27 странах.

Ключевые партнеры — Китай, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан. По объему экспорта АПК Свердловская область заняла первое место среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) и 31-е место в России по итогам 2025 года.

Развитие агропромышленности поддерживается отраслевыми мероприятиями на федеральном и региональном уровне. Так, с 27 по 29 октября в Свердловской области состоится пять отраслевых выставок «От поля до прилавка».

Выставку посетят представители агропромышленной отрасли из 22 регионов России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Китая и Турции. Более 200 компаний примут участие в главных событиях: XIV Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, которая проходит в уральской столице второй год подряд, и «Агропром Урал», рассказали в департаменте.

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Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
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Денис Паслер сообщил о резком росте экспорта продукции АПК Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Свердловской области за восемь месяцев 2026 года вырос на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера. По словам главы региона, продукцию на экспорт поставляют 45 предприятий Свердловской области. Всего уральская продукция АПК отправляется в 26 стран. Безусловным лидером по объему экспорта является АО «Жировой комбинат». По итогам 2025 года на предприятие пришлось 37,3% общего объема экспорта продукции АПК Уральского региона. В