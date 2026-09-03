Денис Паслер сообщил о резком росте экспорта продукции АПК Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Свердловской области за восемь месяцев 2026 года вырос на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

По словам главы региона, продукцию на экспорт поставляют 45 предприятий Свердловской области. Всего уральская продукция АПК отправляется в 26 стран.

Безусловным лидером по объему экспорта является АО «Жировой комбинат». По итогам 2025 года на предприятие пришлось 37,3% общего объема экспорта продукции АПК Уральского региона. В 2026 году компания планирует увеличить объем поставок.

В числе других экспортеров Паслер назвал ООО «А1 Агро групп», ООО «Вега», ООО «Русагротэк», ООО «Атлант-Фиш», АО «ППЗ «Свердловский», АО «Свинокомплекс «Уральский», АО «Богдановичский комбикормовый завод», АО «Птицефабрика «Рефтинская» и ООО «Зерновая компания «Финагро».

«Рост объема экспорта подтверждает уверенное развитие предприятий в регионе. Перед министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области стоит задача содействовать выходу предприятий АПК на новые рынки, искать потенциально перспективные ниши», — сообщил Д. Паслер.

Отмечается, что на полях X Российско-Китайского ЭКСПО компания «Биолоджик» подписала контракт с китайской стороной на поставки меда. Кроме этого, компания включена в Реестр экспортеров на Сербию, Катар, США, Иорданию, Индию, Ирак. В этом году в реестр включены еще три уральские компании на Азербайджан, Сербию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Катар, Кувейт, Ирак, Индию, Бахрейн, Иорданию и другие. В процессе аттестации 6 компаний, среди которых – производители сыров, молока, комбикорма, мясной продукции.