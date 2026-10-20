Просроченная задолженность участников рынка недвижимости выросла в 1,5 раза

УрБК, Москва, 20.10.2026. Просроченная задолженность застройщиков и компаний, работающих с недвижимостью, с начала 2026 года выросла на 43%, или на 177 млрд руб. К 1 сентября она достигла 592 млрд руб., подсчитали «Известия» по данным Центробанка.

При этом общий кредитный портфель этих отраслей увеличился всего на 8%, до 9,3 трлн рублей. Для сравнения, по всем корпоративным кредитам просрочка за тот же период увеличилась на 13%, или на 362 млрд руб., до 3,24 трлн.

Получается, что строительство зданий и операции с недвижимостью обеспечили почти половину прироста просроченных долгов бизнеса, хотя на эти отрасли приходится лишь около 10% всех корпоративных ссуд, комментируют экперты.

Выраженно ситуация ухудшилась у компаний, занимающихся операциями с недвижимостью. К ним относятся организации, которые покупают, продают, сдают в аренду и управляют объектами, включая агентства. С начала года их просрочка подскочила на 62%, или на 166 млрд руб., до 433 млрд, следует из данных ЦБ. Доля проблемных платежей достигла 8,5% кредитного портфеля отрасли.

Непосредственно в строительстве зданий рост оказался значительно меньше — на 8%, почти до 160 млрд руб. Просроченная задолженность здесь составляет около 4% всех кредитов. Однако такое разделение не всегда позволяет оценить реальное положение застройщиков.

Основная причина роста просрочки — дорогие кредиты, считают отдельные эксперты.

Дополнительные трудности создает и слабый спрос на жилье, который дополнительно сдерживается ужесточением условий льготных программ.

В сложившейся ситуации, главные риски для покупателей жилья — задержка сдачи новостройки или полная остановка строительства, например из-за банкротства застройщика, объясняют эксперты. По сути покупатели жилья застрахованы от ситуации, когда им не вернут деньги за покупку, однако ничто не мешает застройщикам экономить на стройматериалах и квалифицированных рабочих. В итоге они могут сдавать менее качественное жилье по той же цене, заключают эксперты.