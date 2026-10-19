Производство молока снизилось в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Свердловской области на конец сентября 2026 года сократилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коров — на 2%, овец и коз — на 15,7%. Производство молока за девять месяцев снизилось на 1,2%, следует из данных Свердловскстата.

К концу сентября в области насчитывалось 239,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 103,8 тыс. коров. Поголовье свиней составило 361,1 тыс. голов, сократившись на 4,2% в годовом выражении, овец и коз — 45,4 тыс. голов (снижение на 15,7%). При этом поголовье птицы выросло на 1,2%, до 13 млн.

За январь-сентябрь в регионе произвели 663 тыс. т молока. Производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 1% и достигло 186,4 тыс. т. Выпуск яиц вырос на 6,8%, до 1,313 млрд штук.

Основной объем производства молока, скота и птицы на убой, а также яиц обеспечили сельскохозяйственные организации. На хозяйства населения пришлось 10,3% производства молока, 5,6% — скота и птицы на убой и 2,5% — яиц.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей составила 8,2% в производстве молока, 0,9% — скота и птицы на убой и 0,3% — яиц.