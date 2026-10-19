Визовый центр Италии сократил срок рассмотрения заявлений россиян до 45 дней

Итальянские визовые центры в России прекратили принимать документы через третьих лиц

УрБК, Москва, 14.05.2026. Итальянские визовые центры в России с 12 мая прекратили принимать документы через третьих лиц. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Теперь заявление на визу можно подать только при личной явке заявителя в визовый центр с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус больше не могут подать документы за туриста. Исключение сделано для аккредитованных компаний, но только при условии полной брони тура, включая авиабилеты, отель и страховку», — говорится в сообщении ассоциации. Решение принято после громкого