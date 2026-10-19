Вчера16:51
Визовый центр Италии сократил срок рассмотрения заявлений россиян до 45 дней
УрБК, Москва, 19.10.2026. Визовый центр Италии сократил срок рассмотрения заявлений граждан России на туристические визы с 60 до 45 дней. Об этом сообщают «Ведомости».
Центр рекомендовал заявителям учитывать новые сроки при планировании поездок. Ранее срок рассмотрения заявлений был увеличен до 60 дней на фоне высокого спроса на итальянские визы среди россиян.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2025 году Италия выдала гражданам РФ около 160 тыс. виз. Это один из наиболее высоких показателей среди стран Евросоюза.