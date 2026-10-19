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Вчера16:38

В Камышлове после капремонта открылось детское отделение ЦРБ

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. В Камышлове (Свердловская область) возобновило работу детское отделение центральной районной больницы. Его обновили в ходе продолжающецся модернизации медучреждений Свердловской области.

«Сотрудники этого детского отделения круглосуточно обеспечивают медицинскую помощь порядка 10 тыс. ребят как из самого Камышлова, так и со всего района. Здесь функционируют 15 коек круглосуточного стационара и 6 коек дневного стационара. Всего за четыре месяца здание площадью более 340 кв. м полностью преобразили как снаружи, так и внутри. Приятно видеть в интерьерах героев книг и лесных обитателей, которые помогут маленьким пациентам чувствовать себя в больничных стенах спокойнее, ведь пространство будет для них не только исцеляющей, но и познавательной средой», — рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

На ремонт направили свыше 7 млн руб., еще более 2 млн руб. потратили на закупку медицинской мебели и игрового оборудования.

Медицинскую помощь в отделении получают порядка 10 тыс. детей из Камышлова и Камышловского района. Модернизация медучреждения проходит в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал о планах по обновлению материально‑технической базы учреждений здравоохранения региона в 2025–2026 годах.

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