В Камышлове после капремонта открылось детское отделение ЦРБ

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. В Камышлове (Свердловская область) возобновило работу детское отделение центральной районной больницы. Его обновили в ходе продолжающецся модернизации медучреждений Свердловской области.

«Сотрудники этого детского отделения круглосуточно обеспечивают медицинскую помощь порядка 10 тыс. ребят как из самого Камышлова, так и со всего района. Здесь функционируют 15 коек круглосуточного стационара и 6 коек дневного стационара. Всего за четыре месяца здание площадью более 340 кв. м полностью преобразили как снаружи, так и внутри. Приятно видеть в интерьерах героев книг и лесных обитателей, которые помогут маленьким пациентам чувствовать себя в больничных стенах спокойнее, ведь пространство будет для них не только исцеляющей, но и познавательной средой», — рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

На ремонт направили свыше 7 млн руб., еще более 2 млн руб. потратили на закупку медицинской мебели и игрового оборудования.

Медицинскую помощь в отделении получают порядка 10 тыс. детей из Камышлова и Камышловского района. Модернизация медучреждения проходит в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал о планах по обновлению материально‑технической базы учреждений здравоохранения региона в 2025–2026 годах.