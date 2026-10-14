В Екатеринбурге после капремонта открылось педиатрическое отделение круглосуточного стационара ДГКБ № 11

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Педиатрическое отделение круглосуточного стационара ДГКБ № 11 открыли после капремонта в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

«Последний капитальный ремонт здесь был 20 лет назад, и запросам времени отделение не соответствовало. Теперь это современное пространство, где маленьким пациентам будет комфортно получать медицинскую помощь. Установлена система вызова персонала, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшее время палаты оснастят «умными» колонками, чтобы ребята могли слушать сказки во время процедур или перед сном. Организованы три палаты для паллиативных детей с системой видеомониторинга. Усовершенствована система питьевого режима, оборудованы комнаты для приготовления молочной смеси маленьким пациентам и для отдыха родителей», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что с обновлением учреждений здравоохранения концептуально меняется и подход к организации пространства для оказания медицинской помощи, особенно для детей. Во время сезонного подъема заболеваемости в педиатрическом отделении стационара ежемесячно могут проходить лечение до 500 детей.

На капитальный ремонт была направлена субсидия областного бюджета в размере 27,7 млн руб., еще около 7 млн руб. из собственных средств учреждения вложено в оснащение отделения современным оборудованием и инновационными технологиями, рассказал Д. Паслер.