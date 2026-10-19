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Импорт премиальных автомобилей в Россию вырос на 38,5% за девять месяцев

УрБК, Москва, 19.10.2026. Импорт новых автомобилей премиальных зарубежных марок в Россию в январе–сентябре 2026 года увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 34 тыс. 959 машин. Об этом сообщает РБК. 

Лидером по объему поставок стала BMW — 10 тыс. 321 автомобиль, что на 8,1% больше год к году. На втором месте — Audi с результатом 9 тыс. 714 машин, рост составил 356,5%. Третье место заняла Mercedes-Benz — 7 тыс. 319 автомобилей, на 30,7% больше, чем годом ранее.

Среди отдельных моделей наиболее заметно вырос импорт Audi Q3 — на 931,5%, до 2 тыс. 455 машин, и Audi Q5 — на 655,9%, до 4 тыс. 452 автомобилей. В тройку самых импортируемых моделей также вошел BMW X3: за девять месяцев в Россию ввезли 3 тыс. 57 таких машин, что на 19,8% больше год к году.

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