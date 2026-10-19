Свердловские власти за два года закупили почти 4 тысячи единиц медоборудования

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2026. Власти Свердловской области за 2025–2026 годы обновили материально-техническую базу региональных учреждений здравоохранения, закупив почти 4 тыс. единиц оборудования. В программу вошла и «тяжелая» техника, часть которой появилась в отдельных учреждениях впервые: например, аппарат МРТ поступил в Серов, сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Дениса Паслера.

Параллельно продолжается модернизация лечебных учреждений. В стационаре Свердловской областной клинической больницы № 1 завершен капитальный ремонт первого офтальмологического отделения, специализирующегося на лечении катаракты и хирургии отслойки сетчатки.

Обновленное отделение оснастили новой микрохирургической системой для операций на глазах. С ее помощью помутневший хрусталик заменяют искусственной линзой: такие вмешательства составляют 87% от общего объема хирургической помощи в отделении.

Оборудование также предназначено для лечения пациентов с отслойкой сетчатки и диабетической ретинопатией. Ежегодно с его помощью планируют проводить около 3 тыс. операций.