Свердловская область договорилась о сотрудничестве с клиникой РУДН

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Свердловская область договорилась о долгосрочном сотрудничестве с Университетской клинической больницей имени В. В. Виноградова — филиалом Российского университета дружбы народов (Клиникой РУДН). Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Делегация региона во главе с заместителем губернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой накануне посетила клинику. Свердловские специалисты ознакомились с технологиями оказания высокотехнологичной медицинской помощи в области травматологии, урологии, гинекологии, кардиологии, эндокринологии и неврологии. Представители федерального центра поделились опытом внедрения научных разработок в клиническую практику.

«Обмен опытом с такими флагманскими научно-образовательными медицинскими центрами, как Клиника РУДН, имеет ключевое значение для развития регионального здравоохранения. Мы увидели передовые практики организации высокотехнологичной помощи, которые могут быть успешно адаптированы в медицинских организациях Свердловской области на благо наших пациентов», — подчеркнула Татьяна Савинова.

В ходе встречи стороны также представили друг другу собственные наработки в организации специализированной медицинской помощи. Достигнутые договоренности предусматривают сотрудничество в практической и научно-исследовательской сферах, в том числе внедрение новых методов лечения и подходов, ориентированных на потребности пациентов.