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В Екатеринбурге покажут мюзикл о Свердловском рок-клубе

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью», посвященный Свердловскому рок-клубу, покажут в Екатеринбурге 19 октября в рамках музыкально-театрального проекта «РОКтябрь». Перед спектаклем в Центре культуры «Урал» состоится пресс-подход с участием представителей музыкального сообщества региона, сообщили организаторы.

В пресс-подходе примут участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, председатель регионального Союза композиторов Александр Пантыкин, создательница группы «Настя» Настя Полева, музыкант Егор Белкин и директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин.

Мюзикл посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба и музыкантам, повлиявшим на развитие отечественной рок-музыки. Премьера постановки состоялась в ноябре 2025 года в Новоуральском театре музыки, драмы и комедии. На одном из премьерных показов присутствовал основатель группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов.

В основу сюжета легли личные дневники Александра Пантыкина, который выступил автором либретто, композитором, аранжировщиком и оркестровщиком постановки. В спектакле звучат песни групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя» и «Урфин Джюс».

Показ пройдет 19 октября в Центре культуры «Урал». Проект «РОКтябрь» продлится в Екатеринбурге с 12 по 23 октября.

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