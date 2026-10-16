ГлавнаяНовости
Вчера11:10

Свердловская область завершила подключение частных домов к газовому отоплению по госпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Свердловская область первой в стране завершила мероприятия по переводу частных домов на газовое отопление в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

В департаменте информполитики региона сообщили, что в Нижнем Тагиле АО «ГАЗЭКС» обеспечил более 8 тыс. жителей экономичным и экологичным топливом. «АО «ГАЗЭКС» перевел в Нижнем Тагиле с печного на газовое отопление более 2 тыс. домов. Важно, что к началу этого отопительного сезона газовики обеспечили жителей экономичным и экологичным топливом. К границам земельных участков специалисты подводили газ бесплатно, а на подключение предоставлялась субсидия из федерального бюджета», — сообщил глава региона Денис Паслер.

Нижний Тагил присоединился к федеральному проекту в 2019 году в числе 12 городов России. За период с 2023 по 2026 год на перевод домовладений на газовое отопление направили более 480 млн руб. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» бесплатно подводила газ к границам земельных участков, а на подключение жители могли получить субсидию из федерального бюджета.

Параллельно в Нижнем Тагиле реализуют мероприятия по модернизации промышленных производств. В экологические проекты вложились 16 крупнейших предприятий города: они модернизировали производственные мощности, построили и реконструировали очистные сооружения, внедрили современные технологии. Общий объем их инвестиций превысил 15 млрд руб. Кроме того, в городе реконструировали пять газовых котельных и пополнили трамвайный парк 12 новыми вагонами.

По данным Д. Паслера, совокупный эффект от проведенных мероприятий позволил сократить выбросы загрязняющих веществ более чем на 20 тыс. т в год.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
19 августа 202610:00

Газификация частных домов в Нижнем Тагиле выполнена на 85% годового плана

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. В Свердловской области газификация частных домов в Нижнем Тагиле выполнена на 85% от годового плана. Работы по переводу частных домов на газовое отопление продолжаются в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В департаменте информполитики региона сообщили, что высокий темп подключения частных домов к газовым сетям позволил Нижнему Тагилу досрочно достичь планового показателя федерального проекта установленного на конец сентября. «Сейчас наша задача — не сбавлять темп и завершить все мероприятия до наступления холодов. Мы уже видим, как снижается нагрузка
29 декабря 202510:00

В Нижнем Тагиле 600 частных домов перешли на газовое отопление в рамках нацпроекта

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2025. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 600 частных домов подключились к газовому отоплению в рамках проекта «Чистый воздух». Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Нижний Тагил – один из 12 городов-участников федерального проекта «Чистый воздух», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Мы комплексно снижаем нагрузку на окружающую среду, и это напрямую влияет на качество жизни людей. Переход на газ выполняется для них на льготных условиях, тагильчане могут компенсировать за счет областного бюджета до 100% понесенных
12 февраля 202610:00

В Нижнем Тагиле объемы выбросов сократили на 23 тысячи тонн

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2026. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за последние восемь лет уровень выбросов в атмосферу уменьшился на 17%. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова. «Как отметил губернатор Денис Паслер, мы комплексно снижаем нагрузку на окружающую среду, и это напрямую влияет на качество жизни людей. Благодаря этому нам удалось добиться значительного улучшения экологической обстановки в городе. Ключевая задача — снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ на 20%