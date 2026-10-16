Свердловская область завершила подключение частных домов к газовому отоплению по госпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2026. Свердловская область первой в стране завершила мероприятия по переводу частных домов на газовое отопление в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

В департаменте информполитики региона сообщили, что в Нижнем Тагиле АО «ГАЗЭКС» обеспечил более 8 тыс. жителей экономичным и экологичным топливом. «АО «ГАЗЭКС» перевел в Нижнем Тагиле с печного на газовое отопление более 2 тыс. домов. Важно, что к началу этого отопительного сезона газовики обеспечили жителей экономичным и экологичным топливом. К границам земельных участков специалисты подводили газ бесплатно, а на подключение предоставлялась субсидия из федерального бюджета», — сообщил глава региона Денис Паслер.

Нижний Тагил присоединился к федеральному проекту в 2019 году в числе 12 городов России. За период с 2023 по 2026 год на перевод домовладений на газовое отопление направили более 480 млн руб. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» бесплатно подводила газ к границам земельных участков, а на подключение жители могли получить субсидию из федерального бюджета.

Параллельно в Нижнем Тагиле реализуют мероприятия по модернизации промышленных производств. В экологические проекты вложились 16 крупнейших предприятий города: они модернизировали производственные мощности, построили и реконструировали очистные сооружения, внедрили современные технологии. Общий объем их инвестиций превысил 15 млрд руб. Кроме того, в городе реконструировали пять газовых котельных и пополнили трамвайный парк 12 новыми вагонами.

По данным Д. Паслера, совокупный эффект от проведенных мероприятий позволил сократить выбросы загрязняющих веществ более чем на 20 тыс. т в год.