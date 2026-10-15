В России зафиксировано сокращение численности занятых в ретейле, науке и сельском хозяйстве

УрБК, Москва, 15.10.2026. В первой половине 2026 года численность занятых в России менялась разнонаправленно в отраслевом и региональном разрезах. Об этом сказано в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банка России.

Согласно докладу, в годовом выражении наблюдалось снижение числа занятых в сферах операций с недвижимостью, сельского хозяйства, финансов и науки. Также продолжилось планомерное сокращение численности государственных служащих. В розничной торговле потребность в работниках удалось снизить благодаря активному внедрению касс самообслуживания и элементов искусственного интеллекта, в частности — технологий компьютерного зрения. Дополнительным фактором сокращения штатов стало уменьшение количества стационарных торговых точек на фоне продолжающегося перехода покупателей на сервисы доставки и маркетплейсы.

В отдельных отраслях обрабатывающей промышленности рост численности персонала также замедлился. Эксперты связывают эту тенденцию в основном с охлаждением спроса на продукцию потребительского сегмента (например, в легкой промышленности Владимирской и Ивановской областей), а также с общим сокращением внешнего спроса.