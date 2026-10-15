Свердловская область вошла в топ-5 регионов по численности работников на неполной занятости

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Свердловская область оказалась в числе пяти регионов России с наибольшей численностью работников, занятых на неполный рабочий день. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Банка России.

По состоянию на сентябрь 2026 года лидером по этому показателю стала Московская область. Вместе со Свердловской областью в пятерку регионов с максимальным объемом такой занятости также вошли Челябинская и Орловская области, а также Республика Крым.

Как отмечают аналитики ЦБ, практика неполной занятости чаще всего применяется на промышленных предприятиях, однако отдельные случаи фиксируются в строительстве, сельском хозяйстве и логистике. В ряде случаев перевод сотрудников на сокращенное рабочее время был вызван остановкой производственных мощностей на период плановых или вынужденных ремонтов.

Эксперты Уральского главного управления Банка России связывают подобные тенденции в Свердловской области с адаптацией местного бизнеса к изменившимся экономическим условиям и необходимостью оптимизации издержек. В докладе отмечается, что на Урале, в отличие от общероссийского тренда, наблюдается снижение объемов промышленного производства. Падение выпуска зафиксировано преимущественно в нефтегазовом секторе, а также в химической промышленности и деревообработке на фоне охлаждения спроса.

Перевод персонала на неполный день позволяет уральским предприятиям сохранять кадры в период снижения деловой активности и вынужденных пауз в производстве, избегая при этом массовых увольнений. Тем не менее, ситуация на рынке труда региона постепенно балансируется. По данным Росстата, уровень безработицы в Свердловской области в августе вырос до 1,9% (с 1,5% в начале года), а рост реальных заработных плат замедлился.