Свердловская область опередила ряд регионов по доле креативных индустрий МСП

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Доля предприятий креативных индустрий в структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области составляет 6,74%. Такие данные получили экономисты Уральского федерального университета (УрФУ), проанализировав сведения из единого реестра МСП в 102 городах Свердловской и Челябинской областей и Пермского края.

В Челябинской области доля креативных МСП составляет 6,51%, в Пермском крае — 7,06%. По данным исследования, в Свердловской области высокий уровень развития креативных индустрий зафиксирован в 21 городе, что составляет 45% от общего числа городов региона. В Челябинской области таких городов 12 (40%), в Пермском крае — девять (36%).

Наиболее востребованными инструментами поддержки креативного бизнеса стали субсидии и гранты. С 2019 по 2025 год предприниматели хотя бы раз подавали заявки на их получение в 96% исследованных городов. Консультационной и образовательной поддержкой пользовались в 87% городов, информационной — в 47%, имущественной — в 23%. Наименее востребованным инструментом оказался социальный контракт — заявки на него подавали предприниматели в 13% городов.

При этом эффективность мер поддержки ограничивают недостаточное финансирование капиталоемких проектов, особенно в сфере культуры и искусства, а также сложные бюрократические процедуры, рассказала руководитель научной группы, директор школы экономики и менеджмента Института экономики и управления УрФУ Ирина Тургель.

Исследователи предлагают пересмотреть подходы к поддержке креативных индустрий. В частности, на муниципальном уровне рекомендуется сформировать реестр недвижимости, подходящей для такого бизнеса, оборудовать помещения под нужды предпринимателей и предоставлять их в льготную аренду. Среди возможных форматов — швейные мастерские, студии звукозаписи, репетиционные базы и пространства по принципу ремесленного коворкинга.

Также ученые предлагают освободить креативные МСП от налога на имущество, увеличить размер социального контракта для креативных видов деятельности, развивать программы наставничества и акселерации.