В Свердловской области построят центр развития промышленной робототехники

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В Свердловской области при грантовой поддержке федерального центра построят центр развития промышленной робототехники. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Сейчас в России действуют восемь таких центров, еще 13, включая Свердловскую область, появятся в 2026 году. Центр построят на базе компании «Уралтехмаркет», которая более 30 лет работает в сфере автоматизированных систем управления, а в последние годы лидирует в направлении роботизации — оснащает крупнейшие производства в разных отраслях: от пищевой до атомной промышленности.

На средства федерального гранта построят площадку для разработки решений в промышленной робототехнике, внедрения роботизированных комплексов на региональных предприятиях и обучения сотрудников. «В Свердловской области поэтапно переходят к производственным системам, предполагающим автоматизацию и использование искусственного интеллекта (ИИ), предприятия разных отраслей экономики. В 2023 году на 10 тыс. сотрудников приходилось 16 промышленных роботов, в 2025-м этот показатель вырос до 23.Создание Центра развития промышленной робототехники позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий», — сообщили в департаменте.