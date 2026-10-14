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Вчера14:21

В России втрое вырос объем контрафактных газовых баллонов для автомобилей

УрБК, Москва, 14.10.2026. Автосервисы стали получать письма от производителей газовых баллонов с предупреждением о росте числа подделок на российском рынке. Речь идет о продукции, предназначенной для установки на автомобили. «Известия» ознакомились с письмами российской компании «Сфера» и белорусского Новогрудского завода газовой аппаратуры. 

Подделки поступают преимущественно из Китая и Турции, нередко выдаются за российские и продаются значительно дешевле оригиналов. «По информации дилеров, за эти три месяца объем таких поставок достиг уровня, примерно втрое превышающего наш собственный выпуск», — отметил гендиректор «Сферы» Владимир Курносиков.

В московском «АвтоГазЦентре», специализирующемся на установке ГБО, сообщили о подделках не только баллонов, но и других компонентов. В компании связывают это с высоким спросом и трудностями с поставками оригинального оборудования, в том числе из Польши и Италии. Найти оригинальные комплекты пока удается, однако на это требуется больше времени, а часть клиентов не готова ждать, отметили в сервисе.

Количество подделок заметно выросло после июльского ажиотажа, вызванного перебоями с поставками бензина и переориентацией автовладельцев на газ. По данным национальной газомоторной ассоциации, спрос на переоборудование автомобилей для работы на газе вырос на 35%.

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