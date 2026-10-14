Назначен новый замдиректора свердловского дептуризма

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем директора регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства туризма Артема Гагауза.

В департаменте информполитики региона сообщили, что с октября 2025 года А. Гагауз занимал должность заместителя директора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, курировал реализацию городских проектов в сфере туризма.

На новом посту в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства он будет отвечать за взаимодействие с отраслевыми сообществами и продвижение туристических проектов, а также координацию мероприятий, направленных на развитие событийного туризма и формирование позитивного имиджа Свердловской области. А. Гагауз приступил к исполнению своих обязанностей.